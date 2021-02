Nek mostra le cicatrici sulla mano dopo l'incidente: «Il corso della vita può cambiare in un secondo»

A quasi tre mesi dall'incidente alla mano, Nek mostra sui social le cicatrici. E lo fa condividendo con i fan una profonda riflessione sull'imprevedibilità della vita.

Nek, l'incidente alla mano

Era il novembre scorso quando Nek, al secolo Filippo Neviani, si trovava nella sua tenuta di campagna a Sassuolo ed aveva avuto un gravissimo incidente, tagliandosi la mano mentre stava utilizzando una sega circolare. Immediatamente ricoverato in ospedale e sottoposto ad un intervento d'urgenza, il cantante era stato salvato dall'ottimo lavoro dei medici. «Ho avuto il sangue freddo di non aspettare neanche un istante in più e di recarmi subito al pronto soccorso», aveva poi raccontato Nek a Verissimo.

Nek, la convalescenza dopo l'incidente alla mano

Il cantante ha seriamente rischiato di perdere due dita della mano sinistra, ma i medici, dopo 11 ore di intervento, sono riusciti a rimediare al terribile incidente. Il cantante ha poi dovuto affrontare un lungo periodo di convalescenza, in cui non sono mancati momenti di grandissimo sconforto: «Se non avessi avuto accanto la mia famiglia, sarei caduto in depressione. Non sono una persona molto paziente, questo rende più difficile la riabilitazione».

Nek, la foto delle cicatrici sulla mano sui social

Dopo quasi tre mesi, Nek ha deciso di mostrare, in primo piano, la sua mano sinistra con le cicatrici. «La sento reagire con me. La sento lentamente risvegliarsi come da un lungo letargo, come se rinascesse di nuovo. Queste cicatrici dolorose ogni giorni mi ricordano quanto possa cambiare in un secondo il corso della vita, e quest'anno, purtroppo, lo ha ricordato in molte forme a tante persone» - spiega il cantante - «Pianifichiamo, progettiamo sicuri nel nostro cammino e poi qualcosa di inaspettato, come un pugno allo stomaco o come un lampo improvviso, trasforma tutto. Sì, programmerò, pianificherò e procederò ancora, ma d'ora in poi tenterò di vivere ogni giorno come fosse il primo».

