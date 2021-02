Il Cantante Mascherato, Milly Carlucci preoccupata per Lupo, Gatto e Giraffa: i retroscena

La gara de Il Cantante Mascherato entra nel vivo, ma Milly Carlucci non nasconde la preoccupazione per alcuni concorrenti che a causa di maschere impegnative soffrono più di altri. Lupo, Gatto e Giraffa potrebbero avere problemi con il caldo come il 'povero' Baby Alieno. Nell'elaborato costume 'extraterrestre' si nascondevano tutti i Ricchi e Poveri nella loro ritrovata formula a quattro. Il gruppo ha scelto volontariamente di abbandonare il gioco perché faceva fatica a respirare.

Il Cantante Mascherato, le difficoltà

Non è facile cantare ed esibirsi sotto maschere di quelle proporzioni. In una recente intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv Milly Carlucci, ha ammesso che ci sono stati diversi contrattempi: «Tutte le teste delle maschere sono imbottite con gommapiuma e ciò contribuisce ad aumentare il dolore sottostante. Con le sarte abbiamo studiato imbottiture il più possibile leggere, ma poi fuori c’è il pelo ecologico e ciò aumenta il calore….»

Per ovviare al problema hanno inserito dei piccoli ventilatori, ma potrebbe non essere abbastanza.

Il Cantante Mascherato, i problemi di Gatto

Oltre alla nota vicenda di Baby Alieno, anche il Gatto ha avuto problemi. È successo poco prima della diretta.«Apparentemente il Gatto è una maschera semplice, perché sotto è vestito in jeans, maglietta e giacchetta. Indossa solo la testa di un bel gattone. Ebbene, è una delle maschere che soffre di più. Durante le prove mi sono preoccupata perché ad un certo punto era tanto il calore che si era formato sotto quel testone che gli occhioni del Gatto si sono appannati a causa del vapore acqueo che si era formato dentro. Ma purtroppo non ci sono alternative, se non tanto allenamento».

Il Cantante Mascherato, i concorrenti

Nel format, che Carlucci ha importato dalla Corea, destano preoccupazione anche altre maschere come l'affascinante Lupo dagli occhi di ghiaccio e la regale Giraffa. In questa seconda edizione ci sono anche Tigre Azzurra, Pappagallo, Farfalla e Orsetto. Fino a oggi due i personaggi che sono stati svelati: sotto Baby Alieno c’erano prima i Ricchi e Poveri e poi Gigi e Ross. Dietro la maschera della Pecorella c’era invece Alessandra Mussolini.

