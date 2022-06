Mick Jagger, dopo il covid il grande ritorno: «Ci vediamo a Milano!»

«Welcome to the jungle!» scrive Mick Jagger per annunciare il suo ritorno sulle scene. Dopo essere risultato positivo al coronavirus, l'icona rock dei Rolling Stones è tornato più carico che mai. Su Instagram, Jagger annuncia che sarà presente al concerto di Milano domani, 21 giugno.

Dunque, niente paura: il concerto dei Rolling Stones allo stadio San Siro di Milano ci sarà. «Vi ringrazio per i tanti messaggi d'amore che mi avete mandato (...). Volevo dirvi che sarò sul palco a Milano, ci vediamo lì!», dice Mick Jagger che appare sorridente e in gran forma.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Giugno 2022, 22:38

