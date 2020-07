“Me ne batto R’ Belìn”, il ritorno di Samuel Heron: la prima canzone della triologia

Ultimo aggiornamento: Tuesday 14 July 2020, 17:27

”, nuovo brano diè disponibile su Spotify, ITunes e su tutte le principali piattaforme digitali, compreso Yuotube. Il pezzo arriva dopo arriva dopo il singolo “Nella Pancia della Balena” in coppia con i The Kolors.Il pezzo è stato scritto dallo stesso artista in un dialetto spezzino di reale impatto, una ballad genuina intrisa di folklore popolare ed è il primo di una trilogia di brani con il quale Samuel Heron ritorna ad una dimensione più umana del suo essere artista, raccontando le sue radici, le storie che lo hanno accompagnato dalla sua infanzia sino a oggi. Un primo racconto epistolare del suo vissuto accompagnato da una chitarra acustica sapientemente suonata per l’occasione da Blanco, al secolo Andrea Gargioni.Ad un anno di distanza dall’album d’esordio, “Triste”, e il recente ritorno con “Nella Pancia della Balena”, prosegue il suo percorso artistico e personale. Poliedrico e trasversale, Samuel Heron, all'anagrafe Samuel Costa, è un artista in grado di muoversi con agilità tra diversi range e stile musicali. Dalle sonorità più tipiche del rap notevoli sono inoltre le influenze cantautorali che contraddistinguono la sua produzione, senza dimenticare atmosfere blues e melodie swingate elementi tropical, dancehall, e di reggaeton con il quale l'artista ha da sempre abituato la sua fanbase.