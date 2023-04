È morto Mark Sheehan, addio al chitarrista e fondatore dei The Script: era papà di 3 bambini, aveva 46 anni

di Redazione web

È morto Mark Sheehan, il chitarrista e fondatore dei The Script, insieme al cantate Danny O’Donoghue. Aveva 46 anni. È scomparso dopo una breve malattia.

I The Script sono un gruppo pop rock irlandese, famoso per successi come "The Man Who Can’t Be Moved" o "Hall of Fame". «L’amato marito, padre, fratello, compagno di band e amico Mark Sheehan è morto oggi all’ospedale dopo una breve malattia. La famiglia e la band chiedono ai fan di rispettare la loro privacy in questo momento così tragico», ha scritto la band in un comunicato.

Mark Sheehan, papà di 3 figli, dalla scorsa estate non prendeva parte agli impegni della band, ufficialmente per motivi personali. Ieri, venerdì 14 aprile, è stata annunciata la morte dall'artista.

Much loved husband, father, brother, band mate and friend Mark Sheehan passed away today in hospital after a brief illness. The family and group ask fans to respect their privacy at this tragic time. pic.twitter.com/6HaShCk8l4 — the script (@thescript) April 14, 2023

