Sub scomparsi a Stintino, Giovanni Pinna trovato vivo in spiaggia a 24 ore dal naufragio: «Ha detto il suo nome a un passante»

Indossava ancora il giubbotto di salvataggio e la muta Giovanni Pinna, uno dei due sub scomparsi mercoledì nel mare di Stintino, nel nord della Sardegna. In un primo momento si era diffusa la notizia che il pescatore, 35enne di Sassari, fosse morto. E invece Giovannino, così è conosciuto, è sopravvissuto per 24 ore prima di essere ritrovato - vivo e capace di dire il suo nome - nella serata di giovedì da un passante che passeggiava sulla spiaggia del nono pettine, nel litorale tra Sorso e Castelsardo.

Disperso un altro pescatore

Le ricerche di Pinna e Davide Calvia, l'altro pescatore che si trovava sul barchino affondato vicino a Stintino, erano state sospese per il buio e per il maltempo. Del 38enne non si ha ancora nessuna notizia, mentre Pinna è stato soccorso in spiaggia, dove ha ricevuto le prime cure prima di essere portato in ospedale.

