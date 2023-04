Bambina di 11 anni taglia la treccia per regalare i cappelli alle donne malate di tumore. «In ricordo di nonno Antonio morto di cancro»

di Redazione Web

Emma è di Galzignano, in provincia di Padova, ha 11 anni e dei lunghi capelli lisci. Ha deciso di tagliarli per donarli a chi li ha persi a causa delle terapie oncologiche. «É stata lei a decidere - racconta mamma Michela - Lo voleva fare da circa un anno ma abbiamo aspettato di raggiungere una bella lunghezza. Combinazione, ci hanno dato l’appuntamento proprio l’anniversario della morte del nonno Antonio, chiamato da tutti Jimmy, che Emma non ha avuto la possibilità di conoscere. Ci ha lasciato 13 anni fa, a 60 anni, a causa di un tumore al pancreas, dopo essersi sottoposto a diverse cure in vari ospedali e centri specializzati, anche allo IOV di Padova. Purtroppo all’epoca non c’è stato nulla da fare. Come ha detto Emma, facendoci commuovere, questo gesto è stato una sorta di suo regalo al nonno».

Per la donazione dei capelli, l'Istituto Oncologico Veneto fa riferimento all’associazione veronese La Cura Sono Io con la quale collaborano diversi parrucchieri, da poco anche uno a Padova.

