Neonata trovata morta in una discarica, arrestata una donna. Era tra i rifiuti, l'allarme lanciato da un addetto al riciclaggio

Scoperta agghiacciante in una discarica adibita a centro di riciclaggio: nel pomeriggio di giovedì tra i rifiuti è stato ritrovato il corpo di una neonata con poche ore di vita. Il piccolo cadavere è stato avvistato da un dipendente del centro, che ha allertato la polizia. Per la tragedia è stata arrestata una donna, accusata di essersi disfatta della bambina subito dopo il parto.

Cosa è successo

È accaduto al Lufton Trading Estate a Yeovil, nel Somerset. Le indagini sono tutt'ora in corso per accertare cosa sia successo. L'ispettore investigativo Ben Lavender ha dichiarato: «Questo è un incidente molto triste e angosciante. Non sappiamo ancora cosa sia successo e stiamo trattando la morte della bambina come inspiegabile in questo momento, in attesa dei risultati dell'autopsia». La donna arrestata è attualmente sottoposta a interrogatorio e mentre è in custodia della polizia sta ricevendo adeguata assistenza medica.

