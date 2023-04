«Vuole dare al figlio il nome di nostro fratello morto a 22 anni. Per mio padre sarà un dolore immenso»

di Redazione web

La scelta del nome da dare a un figlio è tra le questioni che suscitano maggior dibattito tra i futuri genitori. Una decisione che accompagnerà il nascituro per tutta la vita e che potrebbe anche creare malcontento nelle famiglie d'origine. È questo il caso raccontato da un futuro zio molto turbato dall'idea avuta dal fratello per il nome del suo primo figlio: ha deciso di chiamarlo come il loro fratello morto in un incidente a soli 22 anni.

Un dolore immenso per il padre

La storia è stata raccontata da un utente di Reddit, piattaforma di confronto social, che ha chiesto un parere online sulla scelta del fratello che - ne è certo - provocherà un grande dolore al padre. L'uomo ha spiegato che suo fratello ha intenzione di sorprendere il padre con il nome speciale: «Quattro anni fa il nostro fratello più giovane, Jake, è morto in un incidente d'auto. Aveva 22 anni. Tra tutti, nostro padre è quello che ne ha sofferto di più. Jake e mio padre erano molto legati. Solo ora lui sta iniziando a mostrare alcuni segni di vita come tornare al lavoro e andare in palestra, ma è ancora devastato». «Mio fratello maggiore Jeremy - continua il post - aspetta un bambino con sua moglie e di recente ha detto che vuole chiamarlo come Jake. Gli ho chiesto di non farlo. Capisco la sua motivazione, ma causerà molto dolore a nostro padre. Sarà un trauma. Ne sono sicuro perché vivo ancora con mio padre e lui evita i luoghi o le cose che gli ricordano Jake». «Jeremy ha detto che non dipende da me come chiamare il loro bambino e che sono uno stronzo per aver cercato di 'cancellare' Jake dalla nostra famiglia», ha concluso.

I commenti

Da quando ha condiviso le sue preoccupazioni, il post dell'utente di Reddit ha raccolto fino ad oggi oltre 170 commenti, in cui le persone erano indecise sulla scelta del nome da dare al bambino. Una persona ha detto: «Dovrebbe essere una 'felice' sorpresa». Un secondo ha scritto: «Tuo padre avrà bisogno di un po' di tempo per l'elaborazione. Penso che presentargli il neonato e dire ciao a Jake non otterrà la reazione che tuo fratello spera». Qualcun altro ha suggerito di usare Jake come secondo nome, in modo da non scontentare nessuno.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Aprile 2023, 12:49

