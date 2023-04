Mamma partorisce tre gemelline (premature) a 14 anni, l'infermiera della terapia intensiva neonatale adotta lei e le bimbe

di Redazione web

A soli 14 anni ha partorito per la prima volta non uno, bensì tre gemelle. Le piccole sono nate premature, a 26 settimane (quando la gestazione media per parti trigemellari è di 33 settimane) ed è stato necessario il ricovero in terapia intensiva neonatale. La giovanissima mamma non aveva nessuno con sè durante i lunghi mesi passati in ospedale giorno e notte accanto alle sue bambine. Nessuno eccetto l'infermiera del reparto che - giorno dopo giorno - le si è affezionata al punto tale da decidere di adottarla, diventando legalmente sua madre e nonna delle bimbe che aveva aiutato a sopravvivere.

Cinque mesi in terapia intensiva

La giovane mamma protagonista di questa storia che viene dall'Indiana è Shariya Small, la sua infermiera Katrina Mullen. Le bambine, Serenitee, Samari e Sarayah, sono rimaste presso il Community Hospital North di Indianapolis per più di cinque mesi, secondo quanto riporta Today.com. Durante la loro permanenza in terapia intensiva neonatale, Mullen ha notato che la giovane mamma era sempre sola e non sembrava avere alcuna rete di supporto da parte di famiglia o amici. «Stava lì da sola seduta al capezzale dei suoi bambini», ha raccontato Mullen, ma la ragazza era inizialmente restia a confidarsi con l'infermiera.



L'affidamento: una grande famiglia

Le condizioni della casa erano abbastanza preoccupanti, ma Mullen si preoccupò ancora di più quando vide quanto fosse magra la figlia di Small, Samari, tanto da richiedere un ricovero in ospedale. Da qui una richiesta di visita da parte del Dipartimento dei Servizi Sociali, che ha stabilito che mamma e figli sarebbero dovuti entrare in un programma di affidamento. L'assistente sociale, che era a conoscenza del legame tra mamma e infermiera, ha contattato Mullen dicendole: «Shariya ha detto che le piacerebbe venire a vivere con te. Saresti disponibile?». Mullen aveva già tre figli a casa, SeQuayvion, 16 anni, ShaKovon, 14 e JJ, 7. È anche mamma di Sevonté, 23, e Shai, 22. Ma non ha esitato. «Sapevo che sarebbe stato impossibile trovare una famiglia adottiva che li accogliesse tutti e quattro. Nessuno avrebbe preso una mamma adolescente e le sue tre gemelle premature», ha spiegato Mullen.

