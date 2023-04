Ezio Greggio alla mamma che ha abbandonato il neonato Enea: «Torna a prenderlo, resterai anonima e ti aiuteremo»

di Redazione web

Ezio Greggio invia un messaggio alla mamma di Enea, il bambino abbandonato la mattina di Pasqua all’ospedale Mangiagalli di Milano. Il conduttore ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram, nel quale si è rivolto direttamente alla donna. «Torna ti prego, questo bambino è fantastico. Non è giusto che sia abbandonato, ti daremo una mano».

Cosa ha detto Ezio Greggio

«C’è tutto il reparto che ti sta aspettando nell’anonimato, nessuno dirà nulla… nomi, cognomi. Avere un bambino è una grande fortuna – ha detto Ezio Greggio nel video-appello alla mamma di Enea -. Ci metteremo in tanti a darti una mano. Prendi il tuo bambino che merita una mamma vera, non una mamma che poi dovrà occuparsene ma non è la mamma vera», ha detto.

Già trovata una famiglia

«Il piccolo Enea resterà con noi il tempo tecnico necessario perché il Tribunale dei minori lo possa affidare a una famiglia idonea, di solito bastano poche settimane», ha precisato Fabio Mosca, direttore della Neonatologia e della Terapia Intensiva Neonatale del Policlinico di Milano, a proposito del neonato lasciato ieri mattina dalla mamma nella Culla per la vita della clinica Mangiagalli. «Il piccolo Enea sta bene, è un bel bambino di circa una settimana di vita ed è coccolato - dice Mosca - da medici e infermiere».

