Ezio Greggio, bufera social dopo l'appello alla mamma che ha abbandonato il neonato Enea: «Un insulto ai genitori adottivi»

Di sicuro non era la reazione che Ezio Greggio si aspettava quando, nel lunedì di Pasquetta, ha lanciato un appello attraverso un video messaggio pubblicato sui suoi profili social rivolto alla mamma del piccolo Enea, lasciato la mattina di Pasqua alla clinica Mangiagalli di Milano nella "Culla della Vita", moderna "ruota degli esposti" dedicata ai genitori in difficolà. L'appello di "Zio Ezio", così si è firmato il conduttore ha scatenato una vera e propria bufera social.

Ezio Greggio alla mamma che ha abbandonato il neonato Enea: «Torna a prenderlo, resterai anonima e ti aiuteremo»

Neonato lasciato nella Culla per la Vita, già trovata una famiglia adottiva per il piccolo Enea

La bufera social

Ezio Greggio si era unito all'ondata di commozione creata dalla notizia del neonato lasciato nella 'culla per la vita' della Mangiagalli invitando la madre di Enea a tornare sui suoi passi ma la frase «il tuo bambino merita una mamma vera» non è passata inosservata e ha scatenato numerose critiche: «Con una frase ha insultato tutti i genitori adottivi», «Ha sminuito le madri adottive e ignorato tutte le motivazioni che possono esserci dietro quella scelta», scrivono alcuni utenti social.

1) Enea ha anche un papà ma non mi sembra che nessuno stia facendo un appello per lui. 2) Questa donna ha scelto l’anonimato, andrebbe rispettato. 3) Sempre questa donna ha fatto una scelta, una scelta lecita, garantita dalla legge. Rispettatela e fatevi i cazzi vostri. https://t.co/a3UEe1pfrz — Fraaan. 💎🤍🖤 (@Fraaa97) April 10, 2023

Chi ha più diritto ad essere tutelato - per la legge dello Stato come del cuore - è il bambino. La mamma, non potendo prendersene la giusta cura, lo ha fatto. I genitori affidatari lo hanno fatto. I servizi sociali, se necessario, lo facciano. Tutti gli altri, si astengano #Enea April 10, 2023

Da madre adottiva, tutto il clamore intorno a Enea mi fa ribollire il sangue. Scegliere per il proprio figlio l'adozione è una scelta difficile, altruista, coraggiosa e va solo rispettata. Gli appelli alla madre sono fuori luogo e ignoranti, oltre che pieni zeppi di pregiudizio — Simona Siri Gerstein (@simonasiri) April 10, 2023

Il chiarimento di Ezio Greggio

Stamattina il conduttore su Instagram ha deciso di fare chiarezza: «Rispondo con questo messaggio per rispondere a tutti - scrive - col Prof. Mosca abbiamo deciso di lanciare entrambi degli appelli per un solo motivo: la mamma di Enea ha lasciato nella 'culla per la vita' della Mangiagalli non solo il bimbo ma anche una lettera struggente e piena d'amore, in cui una mamma in difficoltà abbandona il suo bambino tanto amato, sperando che la sua vita sia meglio di quella che le può offrire lei».

«L'appello non era volto a far ripensare alla scelta di una madre che non voleva il proprio figlio - spiega Greggio - ma a una madre che probabilmente con l'aiuto di qualcuno che la aiutasse a superare le difficoltà economiche, o personali o familiari, non sentendosi più sola, potrebbe ripensare alla sua scelta e tenere il proprio bambino. Nessuna polemica quindi verso quelle fantastiche mamme e famiglie che adottano i bimbi abbandonati e che garantiscono loro amore e futuro come se fossero i veri genitori, anzi talvolta pure meglio». Greggio infine conclude «Ribadisco con forza, affetto e convinzione l'appello mio e del prof. Fabio Mosca: mamma di Enea se ami il tuo bimbo e il tuo desiderio è tenere il tuo bimbo siamo in tanti pronti ad aiutarti, sei ancora in tempo a ripensarci. Un saluto a tutti voi che avete letto questo appello anche a coloro che non ne avevano capito il senso. W Enea».

