Neonato lasciato nella culla per la vita del Policlinico a Milano: accudito dai pediatri, sta bene

di Redazione web

La culla per la vita del Policlinico di Milano si è attivata oggi alle 11,40 circa per accogliere un bimbo di pochi giorni. Si tratta di un neonato di circa 2,6 kg di etnia caucasica, in buona salute.

La culla per la vita all'ospedale di Milano

È il terzo bimbo che viene affidato alla culla per la vita - una versione moderna della ruota degli esposti - da quando è stata attivata nel 2007. Il piccolo è ora accudito dagli specialisti della Neonatologia alla clinica Mangiagalli del Policlinico, dove sta seguendo i controlli di routine.

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Aprile 2023, 20:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA