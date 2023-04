Fuga di gas, esplode un complesso residenziale: 22 evacuati e case sventrate. Terrore nella notte

di Redazione Web

Poco prima dell'1 di questa notte, sabato 15 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Leandro Fusaro in località Farra a Feltre per l’esplosione avvenuta in un appartamento di un complesso residenziale: una persona ferita, 12 appartamenti danneggiati, 22 persone evacuate.

Esplosione in un complesso residenziale

I vigili del fuoco arrivati nell’immediatezza dal locale distaccamento con personale permanente e volontario e successivamente da Belluno con l’autoscala e un bus, il capo servizio e il funzionario di guardia hanno evacuato i residenti dall’interno degli alloggi.







Nella notte le squadre dei vigili del fuoco hanno provveduto al recupero di beni di prima necessità. Sul posto i tecnici della rete gas ed elettrica che hanno interdetto la fornitura. Le cause dell’esplosione, che potrebbero essere riconducibili a una fuga di gas sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco, che questa mattina proseguiranno gli accertamenti tecnici per determinare le cause.

