Giorgia ricorda Alex Baroni, morto 21 anni fa: «Oggi è l'anniversario di un maledetto giorno...»

La cantante Giorgia ha voluto ricordare Alex Baroni, scomparso nel 2002 a causa di un incidente in moto. «Oggi è l'anniversario di un maledetto giorno, il tempo vola, i sentimenti e i ricordi no, restano», ha scritto la cantante su Twitter. Così, a distanza di 21 anni è Giorgia a ricordare, con questa commovente dedica, Alex Baroni, morto a 36 anni per le conseguenze di un drammatico incidente stradale sul raccordo anulare di Roma.

La storia d'amore tra Giorgia e Alex Baroni

La storia d'amore tra i due artisti era finita poco prima dalla scomparsa di Alex Baroni, ma tra loro il legame era ancora molto forte.

Giorgia, che fu tra le prime persone ad arrivare in ospedale dopo l'incidente, negli ultimi ventun anni ha ripercorso spesso il dolore provato e il vuoto lasciato da Alex, non solo come uomo ma soprattutto come artista.

Quello di Giorgia è un dolore profondo che a ogni anniversario torna a farsi sentire.

oggi è l’anniversario di un maledetto giorno, il tempo vola, i sentimenti e

i ricordi no, restano. 💙 — giorgia (@Giorgia) April 13, 2023

