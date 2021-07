I Måneskin sono la band più ascoltata al mondo in questo momento. Nella classifica Spotify top 50 Global infatti compare, Beggin’ la cover della band italiana che dopo il podio del Festival di Sanremo con "Zitti e Buoni" ha conquistato il primo posto all'Eurovision Song Contest. Il brano era contenuto nell’Ep di esordio “Chosen” (2017) ed è la canzone dei The Four Seasons (pubblicata nel 1967 come secondo estratto dall'album New Gold Hits) e che i Måneskin avevano portato sul palco di X Factor, il talent che li ha di fatto scoperti. Beggin' supera Good 4 u di Olivia Rodrigo (al secondo posto) e Bad Habits di Ed Sheeran (terzo posto), e con la versione dei Måneskin si aggiunge alle cover di Timebox (1968), i Four Seasons (con il remix del 2007) e i Madcon (2008). Nella top dei più ascoltati, anche il loro brano I wanna be your slave (disco d’oro e oltre 100 milioni di streaming).

Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan, erano altissimi già nelle classifiche musicali di vari paesi, Regno Unito e Stati Uniti tra gli altri. Su Instagram, dopo avere appreso di essere i più ascoltati al mondo, pubblicano quattro foto di loro bambini con la scritta: «Questi ragazzi sono appena arrivati al primo posto nella classifica globale».

LIVE

Un trionfo che si tramuterà in un tour eccezionale che li vedrà nell’estate 2021 e 2022 sui palchi dei più importanti Festival europei a fianco dei grandi nomi della musica mondiale. Le prime date (calendario in aggiornamento) si terranno al Rock For People di Praga (Repubblica Ceca, venerdì 13 agosto 2021), all’Open’er Park di Gdynia (Polonia, giovedì 19 agosto 2021), al Paaspop Festival di Schijndel (Olanda, sabato 4 settembre 2021) e al Novarock Pilot Festival di Vienna (Austria, sabato 11 settembre 2021). Già annunciate anche alcune tappe europee del 2022, con il Rock Am Ring di Nurburgring e il Rock Im Park di Zeppelinfeld (in Germania, rispettivamente sabato 4 e domenica 5 giugno 2022) e il Tons of Rock di Haiden (in Norvegia, venerdì 24 giugno 2022). In scaletta i brani tratti dall’album “Teatro d’ira – Vol. I”, il primo volume di un progetto più ampio che si svilupperà nel corso dell’anno e che racconterà in tempo quasi reale gli sviluppi creativi della band. Non mancherà il brano dei record: “ZITTI E BUONI” - canzone più ascoltata al mondo su Spotify fra i brani in gara all’Eurovision tra marzo e maggio 2021 - che ha segnato un record straordinario su Spotify, diventando il primo brano italiano con più stream di sempre con quasi 4 milioni di ascolti in 24 ore nella global chart.

LE DATE

CALENDARIO DATE PALASPORT (VIVO CONCERTI)

Martedì 14 dicembre 2021 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Mercoledì 15 dicembre 2021 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Sabato 18 dicembre 2021 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Domenica 19 dicembre 2021 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Domenica 20 marzo 2022 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

Martedì 22 marzo 2022 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Sabato 26 marzo 2022 || Napoli @ PalaPartenope – SOLD OUT

Domenica 27 marzo 2022 || Napoli @PalaPartenope

Giovedì 31 marzo 2022 || Firenze @ Nelson Mandela Forum – SOLD OUT

Venerdì 1 aprile 2022 || Firenze @ Nelson Mandela Forum

Domenica 3 aprile 2022 || Torino @ Pala Alpitour

Venerdì 8 aprile 2022 || Bari @ PalaFlorio

Sabato 23 aprile 2022 || Arena di Verona

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Luglio 2021, 17:09

