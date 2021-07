Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano David contro Temptation Island: «Relazioni tossiche, abusanti»

Giorgia Soleri contro Temptation Island. A Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano David dei Maneskin, Temptation Island non è proprio piaciuto e ha dato la sua opinione negativa sul reality per coppie condotto da Filippo Bisciglia attraverso il suo account Instagram.

Giorgia Soleri, storica fidanzata di Damiano David dei Maneskin, ha una cattiva opinione del reality per coppie Temptation Island e non la nasconde di certo. Da Instagram infatti Giorgia soleri ha detto la sua sul porgemma Mediaset, non risparmiando critiche: «Non capisco cosa ci sia di divertente in dinamiche relazionali tossiche, possessive e abusanti – ha scritto nelle stories - Vi fa ridere vedere una ragazza che non ha diritto di scegliere cosa indossare perché altrimenti il fidanzato le fa le scenate? Vi fa ridere vedere persone che sono convinte di possedere il corpo della partner? Che arrivano a manipolare talmente tanto l’altra persona fino a farle credere che tutto questo sia non solo giusto, ma anche normale?».

I comportamenti assunti dai protagonisti di Temptation Island per Giorgia Soleri infatti potrebbero essere imitati: «Tutto questo andrebbe isolato e combattuto con ogni mezzo. Invece va in onda in prima serata. Mi vengono i brividi pensando a chi, guardando questi programmi senza gli strumenti per cogliere e analizzare le problematicità, rimette poi in atto comportamenti di questo tipo perché vengono normalizzati in tv. Mi viene anche da pensare a chi è uscito o sta uscendo da una relazione di questo tipo quanto può essere triggerato dal vedere scene del genere che vengono passate come intrattenimento. Non è un programma di critica, non c’è un minimo di analisi delle problematicità (e della pericolosità, aggiungerei), ma nemmeno di condivisione di associazioni o professionisti da contattare nel caso ci si trovi in relazioni del genere».

