Maneskin, concerto al Circo Massimo: la scaletta

di Redazione web

Mancano poche ore al grande concerto dei Maneskin, quello che li vede tornare nella loro città dopo successi e premi raccolti in tutto il mondo e dopo la partecipazione ai più grandi festival, nel luogo più iconico: il Circo Massimo di Roma. Ad attenderli 70mila persone, con il live sold-out da mesi. La zona intorno alle antiche vestigia romane è già in fermento da giorni, con le prime chiusure e con l'alta tensione che serpeggia tra i commercianti che ritengono 'ingiusta' l'ordinanza del prefetto che vieta il trasporto di bottiglie e contenitori in vetro e la vendita da asporto e somministrazione di bevande alcoliche.

Maneskin, lo speciale di Leggo distribuito ai fan prima del concerto

MANESKIN A ROMA: GRANDE ATTESA

Il ritorno a Roma, dopo la straordinaria doppia esibizione al Coachella e la partenza del tour estivo, è stato preceduto - oltre che dalle polemiche legate alla richiesta avanzata da alcuni medici di rinviare lo show a causa del picco di contagi da covid di questi giorni - da altri due appuntamenti italiani: all'Arena di Verona e allo Stadio G. Theghil di Lignano Sabbiadoro.

La rock band capitanata da Damiano ha preparato uno show energico di due ore, durante le quali la scaletta ripercorrerà ogni tappa fondamentale della band: dai primi brani che li hanno fatti conoscere al pubblico, come «Chosen» (doppio platino) e «Torna a casa» (cinque volte platino), fino agli ultimi grandi successi che hanno aperto loro le porte del mondo, con «Zitti e Buoni» (cinque dischi di platino), «Coraline» (disco di platino) e «Mammamia» (disco d'oro), fino al nuovo singolo «Supermodel» (disco d'oro).

MANESKIN: LA SCALETTA DEL CONCERTO AL CIRCO MASSIMO

La scaletta non è quella ufficiale, ma nei precedenti concerti i Maneskin hanno offerto tutto il meglio del loro repertorio ai fan. Inizio ore 21.

Ecco le canzoni:

Zitti e buoni

In nome del padre

Mammamia Beggin' (cover The Four Seasons)

Womanizeer (cover Britney Spears)

La paura del buio

Coraline

Close to the Top

For your love

Supermodel

Morirò da re

Touch me My generation (cover The Who)

We're Gonna Dance on Gasoline

I Wanna Be Your Dog (cover The Stogees)

Amandoti (Cover CCCP)

I wanna be your slave

Lividi sui gomiti

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Luglio 2022, 16:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA