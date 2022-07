Maneskin in concerto a Roma: vietata la vendita di alcolici da asporto, firmata l'ordinanza. Braccio di ferro con bar e ristoranti

di Lorena Loiacono

Arrivano i Maneskin in concerto al Circo Massimo e a Roma scatta il divieto di vendita di alcol da asporto per tutta la giornata di domani, sabato 9 luglio, nell’area del Centro e non solo.

L'ordinanza anti alcol del Prefetto

Il divieto è previsto dall’ordinanza del Prefetto che questa mattina, in occasione del concerto di domani da 70mila spettatori al Circo Massimo, ha comunicatotra le misure di sicurezza di bloccare la vendita di alcolici da asporto dalle 7 di domani mattina fino alle 2 di domenica 10 luglio, negli esercizi commerciali presenti in diverse strade. In un primo momento, però, l'ordinanza prevedeva anche il blocco della somministrazione e per i ristoranti è stata una doccia fredda.

E' scoppiata la polemica e, dopo una giormnata di tira e molla, è arrivato il dietrofront dalla Prefettura: il divieto sarà solo per l'asporto.

Le strade interessate dal divieto riguardano l’area del Circo Massimo ma non solo:

Piazza Venezia

via dei Fori Imperiali

Piazza del Colosseo

via Merulana

via Labicana

Piazza San Giovanni in Laterano

via dell’Amba Aradam

via Druso

viale delle Terme di Caracalla

piazza di Porta Capena

viale Aventino

via del Circo Massimo

via della Greca

via Luigi Petroselli

via del Teatro di Marcello

Piazza San Marco

La polemica

A far scattare l’allarme tra i ristoratori erano stati i termini “somministrazione” ed “esercizi commerciali” perché non era chiaro se il divieto andasse esteso anche, ad esempio, alle bottiglie di vino servite al tavolo di un ristorante. “Mi sembrava assurdo, si sarebbe trattato infatti di un divieto troppo penalizzante soprattutto per la somministrazione da piazza Venezia fino a via Merulana - dichiara Claudio Pica, presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio - tra l’altro sarebbe stata una misura ingiustificata: negli ultimi concerti, come quello di Vasco Rossi, non si è registrato nessun incidente di tale portata per arrivare ad un simile divieto a tappeto. Ed è assurdo che invece all’interno del Circo massimo gli alcolici venano venduti”.

Chiusure e devizioni del traffico

Roma Mobilità ha comunicato la chiusura al traffico, già attiva oggi, di via dei Cerchi e stasera dalle 20 chiuderanno anche via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa, via della Greca e via dell'Ara Massima di Ercole. E’ già deviata la linea 628 in direzione di viale Volpi, il nuovo tragitto va da piazza di Porta Capena, prosegue per viale del Circo Massimo, via della Greca e piazza della Bocca della Verità. Stasera si aggiungerà la deviazione delle linee 81, 118, 160, 628, 715 e nMC.

Le limitazioni saranno anche per i pedoni: dalle 20 di venerdì 8 luglio, via dei Cerchi sarà chiusa al transito pedonale garantendo però l'accesso alle attività commerciali e ai residenti; via dell'Ara Massima di Ercole sarà chiusa senza possibilità di transito. Dalle 2 del 9 luglio sarà chiusa ai pedoni anche via del Circo Massimo.

Come arrivare al Circo Massimo

- In metro

Con la linea B della metropolitana: fermata Circo Massimo ma anche le vicine Colosseo e Cavour.La fermata Circo massimo chiuderà alle 21, quindi alla fine del concerto non sarà disponibile

- In tram

Dalla stazione Roma Termini si arriva al Circo massimo con il Tram 3, alla fermata Aventino-Albania

- In autobus

Con le linee di bus 118, 51, 628, 81, 85.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Luglio 2022, 18:54

