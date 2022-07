Maneskin al Circo Massimo, un numero speciale di Leggo in regalo a chi andrà allo show

Un'edizione straordinaria di Leggo tutta dedicata al concerto dei Måneskin. Al pubblico che gremirà gli spalti del Circo Massimo, sarà distribuito un numero di sedici pagine che fungerà da vademecum completo per l'evento. Si parte da una ricostruzione della storia dell'ascesa della band romana, dal marciapiede di via del Corso al palco dei Rolling Stones, dalla partecipazione a X Factor ai trionfi di Sanremo, dell'Eurovision e di importanti festival internazionali come il Coachella. In un'intervista esclusiva, l'organizzatore del live, Clemente Zard, spiega che tipo di spettacolo sarà e offre alcune anticipazioni sul tour mondiale che vedrà impegnati Damiano e compagni.

Ma i Måneskin sono anche un formidabile fenomeno social: ecco allora tutti i follower e i post più celebri della band di Zitti e buoni su Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. Il racconto della loro incredibile cavalcata è affidato anche alle parole del loro coach e mentore dai tempi di X Factor, Manuel Agnelli, e a tanti big di musica e spettacolo. E oltre a tutte le curiosità dello show, vi raccontiamo anche la Roma dei Måneskin: le scuole e i quartieri in cui sono cresciuti, i locali e gli sport preferiti dei quattro ragazzi d'oro del rock italiano.

