Måneskin, l'annuncio: «Sold out a San Siro» e raddoppiano le date evento negli stadi di Roma e Milano

Prosegue inarrestabile il successo dei Maneskin. A pochi giorni dalla nomination ai Grammy Awards nella categoria “Best New Artist”, la band ha annunciano il Sold out allo stadio San Siro per lo show previsto lunedì 24 luglio 2023, e raddoppiano le date evento negli stadi con due nuovi appuntamenti allo Stadio Olimpico di Roma venerdì 21 luglio 2023, e allo Stadio San Siro di Milano martedì 25 luglio 2023.

I Måneskin annunciano: «Sold out a San Siro» e raddoppiano le date evento negli stadi di Roma e Milano

Maneskin Sold out a San Siro

Pochi giorni fa i Maneskin hanno ricevuto una nomination ai Grammy Awards nella categoria nella categoria “Best New Artist”, che si terranno a Los Angeles il prossimo 5 febbraio 2023. La band è inoltre candidata nella categoria Best Compilation Soundtrack for Visual Media anche la colonna sonora originale del film Elvis, a cui hanno collaborato con il brano “If I Can Dream”.

Contando attualmente 300 certificazioni a livello mondiale, con 18 dischi di diamante, 235 dischi di platino e 47 dischi d’oro, i Måneskin continuano a lasciare un segno indelebile nella scena internazionale con un’attitudine rara nel panorama contemporaneo, e sono pronti a scaldare i palchi di tutto il mondo con nuova elettrizzante musica.



Victoria, Damiano, Thomas e Ethan stanno vivendo un anno pieno di grandi successi su scala internazionale, e questi nuovi importanti riconoscimenti arrivano dopo aver svelato la data di pubblicazione di “RUSH!”, il nuovo attesissimo album, in uscita il 20 gennaio 2023, e mentre è in corso il Loud Kids Tour. La tournée mondiale è partita da Città del Messico e sta toccando le principali città di Stati Uniti e Canada, per poi tornare in Italia il 23 febbraio 2023 e fare tappa in tutta Europa.

I Måneskin annunciano: «Sold out a San Siro» e raddoppiano le date evento negli stadi di Roma e Milano

Maneskin Stadi 2023



20 luglio 2023 - Stadio Olimpico, Roma

21 luglio 2021 - Stadio Olimpico, Roma

24 luglio 2023 - Stadio San Siro, Milano SOLD OUT

25 luglio 2023 - Stadio San Siro, Milano

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Novembre 2022, 15:17

