Christian de Sica stronca l'esibizione di Damiano dei Maneskin agli Mtv VMA: «Meglio Tony Brando»

Lo show in perizoma di Damiano David dei Maneskin agli Mtv Video Music Award 2022 non è certo passata inosservata. L'esibizione della band romana, primo gruppo italiano a vincere un premio per il miglior video alternativo con la canzone 'I wanna be your slave', ha fatto molto discutere, e anche Christian de Sica ha deciso di far sentire la sua voce.

Christian de Sica è tornato a far divertire i suo fan attraverso i social. Sul suo account Instagram ha ironizzato sull'esibizione dei Maneskin agli Mtv Video Music Award 2022 e in particolare sulla performance di Damiano David, che è salito sul palco in perizome.

Un occasione troppo ghiotta per l'attore che ha paragonato l'outfit del frontman dei Maneskin con quello usato da uno dei suoi personaggi cult "Tony Brando" di Compagni di scuola. In una scena del film diretto da Carlo Verdone infatti De Sica nei panni di Bruno Ciardulli, in arte Tony Brando, un cantante fallito e pieno di debiti che chiederà l'elemosina ai suoi ex compagni, per farsi aiutare racconta della sua esibizione al Festival di Anagni quando per colpa di un gesto "osè" perse l'oppurtunità di diventare famoso e si beccò anche un ceffone da un dirigente della rete. Episodio viene ricordato come “lo schiaffo di Anagni”.

In una scena del film viene accusato di aver rubato del denaro a uno degli invitati e per questo si spoglia restando in perizoma per dimostrare la sua innocenza. Ed è proprio questa l'immagine che De Sica ha usato per ironizzare sul cantante dei Maneskin: «Un trasgressivo Damiano dei Maneskin manda in delirio i fans agli MTV Music Awards. Damiano chi??? Meglio Tony Brando».

Un nuovo colpo social messo a segno da De Sica che sui socialsta facendo divertire parecchio i suoi fan e non solo. Ogni suo post ormai scatena dibattito e fa riflettere, come ad esempio quando ha parlato del ruolo degli influencer, come sempre a modo suo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Agosto 2022, 19:26

