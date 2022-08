Damiano dei Maneskin e la dichiarazione d'amore alla Roma: «Sempre con te»

di Ida Di Grazia

Non c'è tour che tenga, quando la Roma gioca in casa Damiano David è, quasi sempre, allo stadio. Il frontman dei Maneskin nonostanti i numerosi impegni internazionali con il suo gruppo lunedì era allo stadio Olimpico a tifare la sua squadra del cuore.

Damiano dei Maneskin adotta con la fidanzata Giorgia Soleri un gattino maltrattato: il tenero incontro commuove il web

Un fan dei Maneskin con la maglia della Roma

Nei giorni scorsi il tour dei Maneskin ha fatto Tappa a Tokyo e Damiano, incontrando un fan giapponese che indossava la maglia giapponese di quest’anno gli ha scattato una foto e l'ha postata nelle sue storie Instagram commentato così «Diffondiamo il verbo».

Che il leader della band italiano più famosa del mondo fosse un tifoso della Roma era chiaro a tutti, ma qualora qualcuno avesse qualche dubbio può visualizzare l'ultima storia instagram di Damiano David. Nel video non solo si vede la bandiera della Roma che sventola allo stadio in occasione del match di Serie A Roma - Cremonese, ma c'è una vera e propria dichiarazione d'amore per i colori giallorossi da parte del cantante: «Sempre con te»

La dichiarazione d'amore ai giallorossi di Damiano dei Maneskin «Sempre con te»

