«Madonna troppo stanca per le prove del tour», l'allarme dei fan: come sta la cantante

«Madonna sembra stanca». Queste sono le prime impressioni dei fan che si sono piazzati sotto il suo hotel dopo otto ore di prove in vista del Celebration Tour. Manca poco al primo concerto che avrà luogo a Londra il prossimo 14 ottobre. Dopo l'infezione batterica che le ha causato il ricovero ospedaliero negli scorsi mesi, Madonna sembrava essersi ripresa ed essere tornata in forze, ma per il suo pubblico è visibilmente stanca.



Madonna in Tour

'The Celebration Tour' sarà il dodicesimo tour mondiale della cantautrice statunitense. Si tratta di un tour ideato per celebrare i quaranta anni di carriera della cantante, per la cui scaletta Madonna attingerà al suo intero repertorio musicale. Il tour inizierà il 14 ottobre a Londra, con la star che suonerà altre tre date il 15, 17 e 18 ottobre alla 02 Arena, per poi proseguire in giro per il mondo.

Madonna come sta

Lunedì mattina, ben nove cyclette sono state consegnate all'elegante Stock Exchange Hotel, nel centro di Manchester, in cui alloggia oggi Madonna.

L'hotel a cinque stelle di Manchester è di proprietà dell'ex calciatore e attuale dirigente sportivo del Salford City, Gary Neville e, secondo quanto affermato dal DailyMail, pare che Madonna abbia affittato l'intero edificio per sé e il suo entourage così da potersi allenare in piena serenità.

