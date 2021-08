Madonna sul treno storico in Puglia: «Ciao Italia»

(Agenzia Vista) Bari, 22 agosto 2021 Proseguono le vacanze in Italia per Madonna, la cantante ha postato su Instagram il video di un viaggio a bordo di un treno storico in Puglia. "Ciao Puglia, ciao Italia" dice la popstar. / Instagram Madonna Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Pubblicando un video a bordo di un treno storico della Fondazione Ferrovie dello Stato, con i suoi amici, la famiglia e il fidanzato, Madonna saluta la Puglia dove è arrivata nei giorni scorsi. La star ha visitato la sua regione preferita girovagando spesso a piedi come una comune turista, dopo aver festeggiato il suo 63esimo compleanno, il 16 agosto, in un resort di lusso nel Brindisino.

«Ciao Italia, ciao Puglia», dice la pop star nel video, affacciandosi dal finestrino del treno.

Durante il viaggio si balla e si canta, mentre alcuni si baciano negli scompartimenti. Le immagini, pubblicate sul profilo Instagram di Madonna, sono accompagnate dalla musica di Claudio Villa. Madonna ha preso il treno da Fasano (Brindisi), vicino al resort di Savelletri, dove ama soggiornare. Prima di salire a bordo le è stato donato un mazzo di rose. Il viaggio inizia in musica, con alcuni chitarristi che suonano in treno per accoglierla. Poi, la star sale a bordo e si siede con il suo giovane fidanzato, il 26enne ballerino Ahlamalik Williams. Da qui ha inizio la festa.

Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Agosto 2021, 20:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA