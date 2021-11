Madame è fidanzata? La foto con il bacio a una ragazza misteriosa

Madame sta vivendo un periodo d'oro e condivide parte del successo con Sangiovanni, ma nelle ultime stories di Instagram ha pubblicato uno scatto che potrebbe svelare un aspetto della sua vita privata. Subito i fan si sono chiesti se la cantante sia fidanzata dal momento che è apparsa una foto in cui bacia una ragazza.

Madame e il bacio a una ragazza

Madame è sempre restia a mostrare molto della sua vita privata. Si sa che è amica di Sangiovanni da anni e che in un'intervista di qualche mese fa per La Repubblica ha svelato di essere bisessuale: «Sono attratta sia da uomini che da donne. Sono una ragazza che sceglie, a seconda di come si sente, di avere un portamento. Vivo con normalità questa cosa, non sento il bisogno di dover aderire a determinati gruppi o movimenti».

Adesso sembrerebbe che la cantante abbia trovato l’amore. Poche ore fa infatti Madame ha potato sui social una foto in cui bacia una misteriosa ragazza. Che sia un modo per ufficializzare un rapporto?

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Novembre 2021, 18:30

