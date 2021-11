Amici, Giulia Stabile rompe il silenzio su Sangiovanni e Mattia Zenzola: «Che imbarazzo»

Giulia Stabile di Amici rompe il silenzio su Mattia Zenzola e parla della storia con Sangiovanni. Il suo è un momento d'oro perché è una presenza fissa di Tu Si que vales accanto a Belen. La ballerina professionista vincitrice della ventunesima edizione del talent show di Maria De Filippi ha sottolineato di essere imbarazzata per l'interesse mostratole da Zenzola. Ecco cosa ha rivelato.

Giulia Stabile e il ritorno ad Amici

Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, Giulia ha anche parlato del suo nuovo ruolo di ballerina professionista ad Amici 21: «È strano, ma è bello. In fondo il mio rammarico finito il talent era di non poter vivere più in un posto così bello per chi ama ballare. Ora mi sento un’allieva al secondo anno: imparo e solidarizzo con gli alunni, ma senza l’ansia della gara».

Giulia Stabile e Sangiovanni

Intanto la storia d'amore con Sangiovanni va a gonfie vele: «Stiamo davvero crescendo insieme. Siamo lontani ora, ma riusciamo a essere di totale supporto l’una per l’altro». La ballerina rompe anche il silenzio su Mattia Zenzola: «Che imbarazzo! Mi dispiace, sono già innamorata, spero non ci stia male».

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Novembre 2021, 18:18

