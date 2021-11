Can Yaman e Francesca Chillemi, lo scoop: «Due notti assieme». Diletta Leotta è solo un ricordo?

Galeotto fu il set per Can Yaman e Francesca Chillemi, paparazzati da Chi Magazine dopo - si legge - «due notti assieme». Lo scoop è stato annunciato con un post su Instagram alla vigilia dell'uscita del prossimo numero del settimanale. L'attore turco e l'ex miss Italia starebbero in perfetta sintonia dopo l'incontro sul set. Entrambi, infatti, stanno girando la fiction ‘Viola come il mare’. I fan, intanto, sognano e Diletta Leotta sembra un lontano ricordo.

Can Yaman e Francesca Chillemi

La relazione, laddove esistesse veramente, avrebbe qualche ostacolo di troppo. L’attrice 36enne, infatti, da anni vive con l’imprenditore Stefano Rosso, con il quale ha una bimba di 5 anni, Rania. Il magazine ha immortalato Yaman e Killemi mentre escono dallo stesso portone seppure in momenti diversi e sostiene: «A Roma avrebbero trascorso due notti nella stessa casa». Le fotografie risalgono allo scorso weekend mentre il portone da cui sono usciti è quello del palazzo di Roma «dove abita lei quando si trova nella Capitale».

Can Yaman e Francesca Chillemi, lo scoop

«Venerdì sera – si legge sulla rivista – il primo incontro a casa dell’ex Miss Italia. Lui arriva, e poco dopo lei esce per fare una spesa veloce. La mattina dopo si vedrà uscire solo Yaman, inconfondibile pur nel tentativo di nascondere la sua identità con il cappuccio del cappotto nero tirato sul viso, gli occhiali da sole e la mascherina. In mano ha un borsone con le sue cose. E ad aspettarlo in auto c’è l’amico Roberto, che lo accompagna a casa e gli porta su il borsone. La Chillemi è già partita: all’alba ha preso un treno per raggiungere il compagno Stefano Rosso e la figlia Rania a Milano, con cui passerà il weekend.

Can Yaman e Diletta Leotta

Il gossip sui social ha scatenato i commenti e c'è chi parla di finzione dopo quanto accaduto con Diletta Leotta. La storia con la conduttrice sportiva è naufragata durante l'estate, ma si dubita sulla sua autenticità.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Novembre 2021, 16:57

