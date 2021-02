Live Non è la D'Urso, Nick Luciani e Ivano Michetti fanno pace in tv dopo un litigio di 6 anni: «Bastone della mia vecchiaia»

Ivano Michetti e Nick Luciani fanno pace in diretta televisiva a “Live Non è la D'Urso” dopo un litigio durato sei anni, in cui non si sono visti nè parlati.

IVANO MICHETTI E NICK LUCIANI, PACE FATTA!

Ivano Michetti, chitarrista e volto storico dei "Cugini di Campagna" e Nick Luciani, cantante romano ed ex voce del gruppo, si sono chiariti dopo anni di incomprensioni a “Live Non è la D'Urso”. La pace è stata subito sancita in trasmissione: “Ti amo, ti amo – ha detto Ivano al ritrovato amico Nick - posso dirti soltanto una cosa, la tua voce c'è mancata tantissimo, a te forse le canzoni ma per me tu eri il bastone della mia vecchiaia...”. I due amici si sono abbracciati sulle note di “Anima mia”, con Nick che ha chiesto perdono per il passato, quando ha deciso di lasciare improvvisamente i "Cugini di Campagna": “Ti volevo chiedere scusa perché me ne sono andato, ma volevo fare qualcosa da solista. Forse prima dovevo parlarne...”.

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Febbraio 2021, 23:07

