Live Non è la D'Urso, Walter Zenga e l'incontro con i figli Andrea e Niccolò: «Non possiamo tornare indietro, davanti abbiamo tanto tempo»

A “Live Non è la D'Urso” Walter Zenga racconta l'incontro con i due figli, Andrea, da poco uscito dalla casa del Grande Fratello Vip, e Niccolò. Water Zenga da tempo aveva un rapporto un po' freddo con figli, ma ora le cose sono cambiate: “Non possiamo tornare indietro, ma davanti abbiamo tanto tempo”.

WALTER ZENGA INCONTRA I FIGLI

Walter Zenga ha mantenuto la promessa fatta al Grande Fratello Vip, quando era andato a trovare il figlio Andrea: “Ho mantenuto la promessa fatta nella casa – ha raccontato ai microfoni di “Live Non è La D'Urso” - Andrea è uscito e ci siamo rincontrati assieme al fratello Niccolò . Ho preso un volo da Dubai e sono venuto a Milano”

Il rapporto fra Walter Zenga e i figli sembra ormai ritrovato: “ Io rispetto le opinione di tutti, quello che pensano a me va bene, ma le cose vanne esposte con un filo più di attenzione perché non li ho mai abbandonati.

Abbiamo parlato per due ore e mezzo del più e del meno, non dobbiamo però tornare alle vicende passate. Le colpe ci sono e sono di tutti, non possiamo tornare indietro ma davanti abbiamo tanto tempo. Rivederci è stato facile perché c'era la voglia di tutti e tre di farlo, "Ti voglio bene papà" è la frase più bella che mi è stato detta nell'incontro”.

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Febbraio 2021, 22:44

