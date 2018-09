Laura Pausini, su Canale 5 due appuntamenti inediti

Mercoledì 12 settembre, alle 21.20 Canale 5 trasmette in anteprima il videoclip de LA SOLUZIONE, il nuovo singolo di Laura Pausini (in rotazione radiofonica dal 7 settembre e disponibile da venerdì 14 settembre su tutte le piattaforme e i canali musicali). La première del video de LA SOLUZIONE anticipa il grande evento musicale LAURA PAUSINI CIRCO MASSIMO, il concerto-evento che la cantante italiana più amata nel mondo ha tenuto lo scorso luglio al Circo Massimo di Roma e che andrà in onda sabato 22 settembre in prima serata sempre su Canale 5. Il video de LA SOLUZIONE nasce da un sogno di Laura Pausini.



La cantante ne affida la regia a Gaetano Morbioli, che sceglie una rappresentazione tra l’onirico e il realistico per raccontare qualcosa di unico e sorprendente: il mistero della nascita di una farfalla. Il brano è un’intensa ballad che racconta il valore dei ricordi e il coraggio di guardare avanti. Laura Pausini spiega: “È una canzone immediata che racconta un percorso, l’abbandono di un passato fatto di inquietudini, la ricerca di nuovi confini da attraversare, portando con sé ciò che vale la pena salvare. È la canzone d’amore che mi rappresenta di più di questo disco. La mia soluzione è l’amore, così come la musica, è una cosa che per me non cambia e non cambierà mai”. Questi due appuntamenti televisivi in programma su Canale 5 arrivano mentre Laura Pausini è impegnata nel suo FATTI SENTIRE – WORLDWIDE TOUR 2018.



La cantante romagnola è infatti reduce dal successo del tour oltreoceano - che, dal Nord al Sud America, ha registr

ato moltissimi sold out - e delle prime due date completamente esaurite di Milano ed è pronta a calcare i palchi dei palazzetti più importanti d’Italia e d’Europa.

