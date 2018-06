Laura Pausini, scontro con Massimo Bernardini sugli “ammiccamenti”: ecco cosa è successo. Il web si divide

Laura Pausini e la dedica per Paolo Carta: «Il nostro non è amore social ma mi esplode il cuore quando parlo di noi»​

Che vergogna leggere una frase del genere da un uomo. Io sono così Massimo. Lo sono in casa come un tv. Canto frasi leggere come più profonde e mature. Mi vesto come una donna di qualsiasi età deve fare,perché è libera di farlo. Senza ammiccamenti. Trovo ingiusto questo commento. pic.twitter.com/Sa7AotKTxL — Laura Pausini (@LauraPausini) 6 giugno 2018

Che vergogna? Da un uomo? Ho sempre ascoltato la tua musica e seguito i tuoi concerti, il mio è un ragionamento critico a caldo mosso da profonda stima. Credo tu debba al tuo talento e al tuo pubblico di più. Parlo di ammiccamenti artistici, di repertorio. Di vestiti non so nulla — Massimo Bernardini (@MaxBernardini) 6 giugno 2018

Nel mio repertorio ci sono anche canzoni di grande classe e con messaggi che non ammiccano a nulla, ma cercano un invito alla riflessione. Sei stato leggero a scrivere queste parole pubblicamente visto che ci conosciamo e sai bene che i social portano polemiche. Ascolta il disco. — Laura Pausini (@LauraPausini) 6 giugno 2018

Riascolterò di certo il disco, che ho dal giorno di uscita sul mio IPhone. Ma ho la presunzione che la mia insignificante puntura di spillo, di fronte a un’artista dalla carriera imponente come la tua, possa servire. Lasciami sognarti ancora più grande😉😇 — Massimo Bernardini (@MaxBernardini) 6 giugno 2018

Hai visto Massimo che cattiverie mi ha scatenato ingiustamente il tuo bellissimo commento? Credo che queste cose una come me non dovrebbe leggerle mai. Feriscono. — Laura Pausini (@LauraPausini) 6 giugno 2018

Ho sottovalutato la grossolanità, la superficialità e la diffusività della rete quando ti coinvolge: me ne scuso. Chiunque usi le mie riflessioni vs @LauraPausini 1) Non ha capito niente 2) Crede voglia denigrarla mentre parto da un’infinità stima per lei. #NotInMyName — Massimo Bernardini (@MaxBernardini) 6 giugno 2018

Nelle sue intenzioni, voleva essere una legittima critica da fan. Peccato che l'effetto ottenuto dal giornalista e conduttorenon è stato quello sperato e susi è scatenata una notevole polemica con, con tanto di 'giallo social'.Tutto è iniziato con questo tweet del conduttore di Tv Talk: «Adoro Laura, la stimo come musicista e cantante, ma la sua ansia di sembrare up to date a tutti i costi a metà dei quaranta mi delude. È tempo di maturità, di dischi importanti senza compromessi, di cover immortaliamo., sei una signora». Lanon l'ha presa benissimo, replicando così: «Che vergogna leggere una frase del genere da un uomo. Io sono così Massimo. Lo sono in casa come un tv. Canto frasi leggere come più profonde e mature. Mi vesto come una donna di qualsiasi età deve fare,perché è libera di farlo. Senza ammiccamenti. Trovo ingiusto questo commento».Tentando di riparare, Bernardini ha precisato: «Che vergogna? Da un uomo? Ho sempre ascoltato la tua musica e seguito i tuoi concerti, il mio è un ragionamento critico a caldo mosso da profonda stima. Credo tu debba al tuo talento e al tuo pubblico di più. Parlo di. Di vestiti non so nulla». A questo punto, la cantante ha ribadito: «Nel mio repertorio ci sono anche canzoni di grande classe e con messaggi che non ammiccano a nulla, ma cercano un invito alla riflessione. Sei stato leggero a scrivere queste parole pubblicamente visto che ci conosciamo e sai bene che i social portano polemiche.». Il giornalista e conduttore, ribadendo l'ammirazione per Laura, ha voluto chiudere così: «Riascolterò di certo il disco, che ho dal giorno di uscita sul mio IPhone. Ma ho la presunzione che la mia insignificante puntura di spillo, di fronte a un’artista dalla carriera imponente come la tua, possa servire.».Intanto, però, la discussione social aveva attirato diversi utenti, compresi veri e propri '' che non hanno esitato ad attaccare, anche con frasi sessiste, Laura Pausini. Per questo motivo la cantante romagnola ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa: «Hai visto Massimo chemi ha scatenato ingiustamente il tuo bellissimo commento? Credo che queste cose una come me non dovrebbe leggerle mai. Feriscono». Bernardini, quindi, con l'hashtag #notinmyname ha voluto mandare un messaggio a tutti gli utenti: «Ho sottovalutato la grossolanità, la superficialità e la diffusività della rete quando ti coinvolge: me ne scuso. Chiunque usi le mie riflessioni contro Laura non ha capito niente e crede che io voglia denigrarla, quando in realtà ho solo infinita stima per lei».Finita qui? Non proprio. Dopo gli attacchi gratuiti da parte di alcuni utenti, Laura Pausini si era sfogata pubblicando un'immagine con il testo «La connessione ad Internet ormai ce l’hanno tutti, è la connessione al cervello che continua a scarseggiare». Dopo due giorni, però, quel tweet sembra essere stato cancellato, come conferma anche il link che potete consultare qui