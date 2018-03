Laura Pausini e la dedica per Paolo Carta: "Il nostro non è amore social ma mi esplode il cuore quando parlo di noi"

Venerdì 23 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO – Un messaggio d’amore dicantante seguita da Leggo.it , per i tredici anni d’amore con, papà della piccola Paola. Le date sono importanti e Paola ha deciso di utilizzare il suo social network.Nelle sue parole anche le scuse per aver reso pubblico un momento tanto importante per la coppia: “Amore – ha scritto sul social - lo so che il nostro amore è nostro e non dei social network ma non è colpa mia se mi esplode il cuore quando parlo di noi - scrive la cantante - tredici anni sono pochi se penso a quante volte ancora sono pronta a dirti Ti amo. Buon anniversario, sorriso più bello del mondo”. I due infatti stanno insieme dal 2005 e l’8 febbraio del 2013 è nata la loro prima figlia. Carta invece ha tre figli nati da una precedente relazione.