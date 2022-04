Kim Kardashian, voleva che l'ex marito Kanye West fosse il suo ospite musicale al Saturday Night Live

Rivelazioni oltreoceano. La star Kim Kardashian ha rivelato che pensava di avere Kanye West come suo ospite musicale al Saturday Night Live nell'ottobre 2021. Kim ha chiesto il divorzio dal suo ex marito nel febbraio dello scorso anno e da allora ha assistito a una serie di attacchi sui social contro di lei. Tuttavia, nel primo episodio della serie TV The Kardashians, la cui protagonista è Kim con le sorelle miliardarie, ha parlato dell'idea di avere West tra gli ospiti.

«Sto andando avanti e indietro da quando l'album di Kanye è uscito. Voglio che lo sia, sarebbe epico se fosse il mio ospite musicale, ma poi voglio il mio momento?» ha chiesto Kim alla sua famiglia, prima delle riprese dell'iconico spettacolo comico.

Più tardi, Kardashian ha detto al suo stilista: «Ovviamente sarebbe il migliore, ma forse questa è la mia occasione per fare qualcosa da sola. Non lo so, potrebbe essere anche super calmante».

«Sarebbe così bello per i bambini vedere mamma e papà insieme su SNL , è così bello, ma poi potrei essere più stressata», ha ammesso poi la star.

