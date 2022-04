William e Kate, il "no" all'invito al matrimonio del figlio di David Beckham: «Non possiamo esserci»

Sembra che nella lista degli invitati al celebre matrimonio del figlio di David Beckham, Brooklyn e Nicola Peltz, ci fossero anche i reali William e Kate. Le nozze da 3 milioni di sterline di Brooklyn, svoltesi sabato 9 aprile hanno visto volti celebri fra gli invitati, come Gordon Ramsey ed Eva Longoria, ma, come riporta My London, i Cambridge non si sono presentati.

Secondo il Mirror , una fonte vicina ai Beckham ha detto: «David e Victoria hanno scritto a William e Kate invitando loro e la famiglia al matrimonio del figlio, e William ha risposto augurando loro tanta gioia ma che non possono partecipare». La data del matrimonio coincideva anche col primo anniversario della morte del nonno di William, il principe Filippo, nel 2021.

Sembra, però, che la scelta dei Beckham non sia stata facile. Dato l'invito, nel 2018, al matrimonio di principe Harry e Meghan, i Beckham hanno fatto fatica a decidere quale dei loro amici reali invitare a seguito della presunta spaccatura tra i due principi. Tuttavia, secondo una fonte, alla fine hanno scelto Will e Kate. La fonte ha detto al Mirror: «L'attaccamento e la storia di David risalgono a William e Kate con cui hanno una relazione molto forte ed erano la loro scelta di invitati al matrimonio. Sono le persone a cui David e Victoria sono legati».

Sebbene il matrimonio di Brooklyn non abbia visto i Cambridge, ci sono state diverse star. La modella Gigi Hadid, la star dei reality americani Nicole Ritchie, il figlio di Madonna Rocco Ritchie, il calciatore americano Tom Brady e la moglie top model Gisele Bündchen, così come gli amici di football di David, Dave Gardner, Gary Neville e suo fratello Phil.

