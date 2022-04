Kate Middleton, non solo shopping di lusso: ecco i negozi dove fa acquisti per i principini George, Charlotte e Louis

Prima civile, poi reale. Kate Middleton, come è stato rivelato anni fa, prima di essere travolta dalla sua fama reale, lavorava in un negozio di abbigliamento di alta moda, Jigsaw. La duchessa aveva un contratto part-time, dopo essersi laureata alla St Andrews University nel 2005. Come riporta My London, aveva chiesto lei stessa un part time, perchè già all'epoca frequentava un uomo "di alto rango", che, come si può immaginare, era William.

Leggi anche > Regina Elisabetta, cambio di programma per la Pasqua: le preoccupazioni per la sua salute

Ma non solo. La coppia reale sembra rifornirsi anche da altri negozi più "comuni", anche per il guardaroba dei principi George, Charlotte e Louis, alternando l'acquisto dei loro vestiti da boutique costose a negozi più accessbili, come John Lewis. La duchessa di Cambridge è stata persino avvistata mentre faceva shopping in un negozio John Lewis a Chelsea nel 2015, con l'aspetto di una classica mamma con cappotto, sciarpa e stivali.

Ma quella non è stata l'unica volta. Poco prima dell'ottavo compleanno del principe George, riporta Marie Claire, l'account Instagram ufficiale di Kate e William ha pubblicato un'adorabile foto del figlio. Nella foto, sfoggiava una classica polo John Lewis, che costerebbe solo 10 dollari e dei pantaloncini blu da un altro negozio di alta moda: Boden. Ma il loro marchio preferito,sembra essere il britannico Rachel Riley.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Aprile 2022, 10:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA