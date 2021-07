Katy Perry emozionata per la candidatura agli Emmy. «Oddio, sono troppo felice»

La star Katy Perry posta una foto su Instagram per commentare la notizia della candidatura agli Emmy per "Celebrating America". Lo show, ideato per festeggiare l'avvio della nuova presidenza di Biden, ha visto la partecipazione della cantante assieme ad altre star della musica e dello spettacolo.

«“Celebrating America” è candidato agli Emmy, oddio, sono troppo felice di aver avuto una piccola parte in una notte grande e brillante!» scrive la showgirl sul suo profilo.

Nella foto con cui ha dato l’annuncio, la popstar indossa un cappotto celeste satinato Marc Jacobs.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Luglio 2021, 22:23

