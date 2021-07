“Come un gatto in tangenziale”, il trailer del nuovo film con Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Il video

Appena uscito il nuovo trailer della commedia “Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto” con Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Dopo il primo capitolo, campione d’incassi e Biglietto d’Oro del 2018, è stato girato anche il secondo capitolo che sarà proiettato al cinema dal 26 Agosto.

Nelle immagini del trailer, si vedono Monica (Paola Cortellesi) e Giovanni (Antonio Albanese) a tre anni dalla fine della loro storia d’amore, quindi durata pochissimo, come loro stessi avevano previsto alla fine del primo capitolo, insomma, un fidanzamento durato "come un gatto in tangenziale".

Nel cast, oltre a Cortellesi e Albanese, ci sono anche Sonia Bergamasco e Claudio Amendola e si aggiungono Luca Argentero e Sarah Felberbaum. , prodotto da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, società del gruppo Fremantle, e Vision Distribution, in collaborazione con Sky e Amazon Prime Video.

