Gigi D'Alessio, gli amori finiti e i cinque figli: «Non sono un puttaniere. Non devo scusarmi con nessuno»

Gigi D’Alessio racconta a Il Messaggero le sue storie d'amore più importanti, da cui ha avuto i suoi cinque figli. E, a breve, uscirà anche il suo film autobiografico. Con la produttrice Maria Grazia Saccà, la quale ha trovato un coproduttore americano, Gigi ha cominciato a girare, assieme anche allo sceneggiatore Peppe Fiore, che ha scritto la trama del suo film. Al centro del film, ci sarà proprio storia di D’Alessio fino al 1992, anno in cui è uscito il suo primo album Lasciatemi cantare. «È la mia storia, vera e pulita com’è».

La verità su Gigi D'Alessio

5 figli da 3 donne diverse. Cosa ha sbagliato in questi anni nella sua vita sentimentale? «Io ho sempre pensato a costruire una famiglia, e a fare tutto per farla andare avanti. Non sono mai stato un put**niere. Con i figli, come quasi tutti quelli della mia generazione, ho sbagliato. Se penso ai valori che mi hanno insegnato i miei genitori, ho fallito. Non sono riuscito a trasmetterli, li ho, li abbiamo, viziati». Ma non si pente di nulla il cantante partenopeo che oggi è felicemente legato a Denise Esposito. «Io non devo chiedere scusa a nessuno. Le storie d’amore iniziano e possono finire. Quando ci sono i figli, però, bisogna stare tranquilli e sereni, senza agitarsi». Ma sarebbe disposto a sposarsi di nuovo? Ebbene Gigi non esclude un secondo matrimonio.

