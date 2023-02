Gigi D'Alessio, compleanno speciale insieme a Denise: spuntano anche Amadeus e Morandi

di Redazione web

Compleanno in grande stile per Gigi D'Alessio. Non solo torta e candeline per i suoi 56 anni, ma per il cantante napoletano anche tanto amore. Soprattutto quello della sua Denise Esposito, che ha voluto omaggiare il compagno e padre del suo bambino Francesco con delle stories. Sul suo account Instagram, la nuova fidanzata di Gigi ha pubblicato una foto insieme a lui con un background mozzafiato: sole e mare. E nelle successive stories, Denise ha mostrato ai fan qualche momento dei festeggiamenti: amici, parenti e non solo. Tra le stories compaiono anche due grandi amici di D'Alessio: Gianni Morandi e Amadeus che abbracciano l'amico e spengono con lui le candeline.

Leggi anche > Anna Tatangelo, la prima foto con il nuovo fidanzato Mattia Narducci: chi è il nuovo amore che le ha fatto tornare il sorriso

Antonino Spinalbese, l'abbraccio con la figlia Luna Marì (nata dalla relazione con Belen) commuove il web: «Mi perdoni?» Il video al ritorno dal GfVip

Un giorno speciale non poteva che finire con una serata speciale. Non ha rinunciato al lavoro Gigi D'Alessio che la sera del suo compleanno ha partecipato alla semifinale di The Voice come giudice.

LDA a Sanremo



Ma Gigi non è l'unico impegnato in famiglia. Anche LDA, il figlio che ha appena partecipato alla 73^ edizione del Festival di Sanremo è impegnato fra disco e tour. E lo stesso Gigi D'Alessio si è complimentato con lui dopo la partecipazione al festival. In un lungo post su Instagram, infatti, il cantante ha scritto una dedica dolcissima: «Ti ho visto spiccare il volo, divertirti, cantare su quel palco con l’anima e con il cuore. LDA hai fatto un bellissimo Sanremo, con un cast eccezionale e io sono felicissimo e soddisfatto di com’è andata. Tutto l’affetto che hai ricevuto è quello che sai esprimere ogni giorno attraverso la musica. A 19 anni hai partecipato alla manifestazione più importante della musica italiana, nun t’ho scurdà. Sempre più fiero di te. Papà».

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Febbraio 2023, 13:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA