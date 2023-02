The Voice Senior, il concorrente sceglie Gigi D'Alessio: e Loredana Bertè reagisce così

Puntata scoppiettante a The Voice Senior. Claudio Morosi ha ottenuto una standing ovation per la sua performance sontuosa. Gigi D’Alessio si è voltato dopo 5 secondi, Loredana Bertè lo ha seguito a ruota, e ancora il sì dei Ricchi e Poveri. Nato in Svizzera 60 anni fa, oggi vive a Fano, in provincia di Pesaro. Diplomato in “Organo, composizione organistica, e canto gregoriano”, Claudio fa l'operatore sanitario ed è sbarcato alle Blind Audition cantando ‘Senza una donna’ di Zucchero.

Terminata l’esibizione, tutto il pubblico è scoppiato in un lungo applauso. Gigi D’Alessio si è alzato in piedi, Loredana Bertè ha cominciato a gesticolare, cercando di convincere Claudio ad andare nella sua squadra. I Ricchi e i Poveri hanno espresso stima e volontà di lavorare con lui. «Io avevo già deciso e sceglierò l’idolo della mia compagna, ma grazie a tutti» ha spiegato Morosi,rivelando: «Gigi». E così Gigi ha chiuso il suo team.

La reazione di Loredana

Dopo questa scelta, Loredana Bertè ha dato il via ad un siparietto tragicomico: ha afferrato la sua agenda e l’ha sbattuta diverse volte sul tavolino. Inutile dire che la scena è diventata virale in un amen sui social, su cui, nel giro di pochi minuti, sono iniziati ad apparire dei meme sulla esilarante sbroccata della cantante di ‘Mare d’inverno’.

Morosi, che nel suo passato vanta una collaborazione persino con Luciano Pavarotti e si candida ad essere uno dei favoritissimi per la vittoria finale del talent show timonato da Antonella Clerici. Il 60enne ha sfoderato una voce perfetta, facendosi apprezzare anche per come ha suonato il pianoforte, oltreché per aver confezionato una performance strepitosa. Insomma, ha tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo e vincere.

