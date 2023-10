Gaetano Curreri, bufera social sul leader degli Stadio: «'Sti fan di m...». Il video rimosso: cosa è successo

L’omaggio a Giovanni Pezzoli con l’assist di Amadeus, poi l’uscita di scena e gli insulti “a quei fan di merda”. È bufera sui social del fan club degli Stadio a seguito dell’esternazione dietro le quinte di Gaetano Curreri, seguita all’uscita di scena dall’esibizione ad Arena Suzuki di mercoledì sera in prima serata su Rai 1 subito dopo che il leader della band aveva ricordato lo storico batterista e cofondatore degli Stadio, scomparso lo scorso 30 dicembre.

Le Foche aggredito, l'affetto di Mara Venier: «Francesco mio...». Come sta l'immunologo picchiato dal paziente nel suo studio

Fedez a X Factor in tempo per i live? Cosa ha detto il giudice: «Sono giorni cruciali»

Gli insulti ai fan

Al termine dell’ultimo pezzo ‘Grande figlio di puttana’, Amadeus rivolgendosi al pubblico di Verona aveva detto: “Questo applauso lo vorrei anche per Giovanni Pezzoli”. Subito dopo Curreri aveva aggiunto: “Sì, perché questa canzone è nata insieme a lui ed è stata scritta insieme a lui, ed è la canzone della nostra storia agli inizi, quando eravamo il gruppo di Lucio Dalla e giravamo l’Italia con un furgone. Lui stava vicino all’autista e noi stavamo dietro perché scendevamo per primi…”. Uscito di scena, Curreri ha cambiato registro: “Così la smetteranno di rompere i coglioni, ‘sti fan di merda”, si sente dire da Curreri a un membro del suo entourage in un video pubblicato sul sito ufficiale degli Stadio.

Il video rimosso e le scuse

Il video è stato poi prontamente rimosso dalla band, con tanto di precisazione firmata dai tre componenti Gaetano Curreri, Andrea Fornili e Roberto Drovandi: “In riferimento ad alcuni commenti negativi apparsi sulla nostra pagina Facebook, intendiamo chiarire che l’esternazione riportata dopo la performance, ovviamente, non si riferiva ai Fan degli Stadio, ma ‘ad un ristretto gruppo di fan’ che in questi mesi hanno vessato con insulti e fake news l’immagine di Gaetano Curreri e degli Stadio”, la replica.

Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Ottobre 2023, 09:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA