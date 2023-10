Fedez a X Factor in tempo per i live? Cosa ha detto il giudice: «Sono giorni cruciali»

di Redazione web

Fedez è stato dimesso dopo 8 giorni di ricovero in ospedale ma è ancora convalescente dopo l'emorragia interna provocata da due ulcere. Le sue condizioni di salute stanno migliorando, e il rapper potrebbe rimettersi in tempo per sedere al tavolo dei giudici di X Factor durante i live del talent su Sky. Fedez è uno dei giudici dell’attuale edizione di X Factor, che dopo le tre puntate di Auditions e l'ultima andata in onda, quella dei Bootcamp, approderà alla fase live il 26 ottobre.

Fedez a XFactor

Durante la sua degenza in ospedale, in molti si sono chiesti se ce l'avrebbe fatta a tornare in tempo per i live di XFactor e chi, se non dovesse riuscirci, potrebbe prendere il suo posto.

Il sostituto

Nei giorni del ricovero era circolata la voce che a sostituire il gudice di X Factor al tavolo con Morgan, Ambra e Dargen D'Amico sarebbe stato l'amico ritrovato J-Ax. Una notizia smentita dal diretto interessato attraverso una storia pubblicata su Instagram: «Io non so chi mette in giro ste voci, ma visto che non smentiscono loro ci penso io. Non sostituisco Fedez a XFactor».

La squadra di Fedez

Per la squadra di Fedez, i concorrenti ad essere selezionati sono stati Lorenzo Bonfanti, che ha presentato un’intensa cover acustica di 'The Sound Of Silence' di Simon & Garfunkel; Sara Sorrenti con la sua versione elettronica di 'The House of the Rising Sun' dei The Animals; Giulia Petronio con una convincente reinterpretazione di 'Blue Jeans' di Lana del Rey; Maria Tomba e la sua energica performance sulle note di 'America' di Gianna Nannini; Asia Leva, che con la sua personalizzazione di 'Bang Bang' di Ariana Grande, Jessie J e Nicki Minaj, ha convinto il suo giudice.

