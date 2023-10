X Factor 2023, Bootcamp: Fedez, Ambra, Dargen e Morgan pronti a formare la propria squadra. La novità

Con i Bootcamp la gara di X Factor entra ufficialmente nel vivo. Questa sera c'è la temutissima prova delle sedie con Fedez, Ambra, Dargen e Morgan pronti a formare la propria squadra e quest'anno ci sarà una novità essenziale, che anticiperà di fatto l’inizio delle strategie dei giudici.

Anticipazioni

Per i 4 giudici di X Factor 2023, Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan, è arrivato il momento di costruire la propria squadra. Per farlo al meglio occorrerà avere le idee chiare: ciascun giudice ha a disposizione solo 5 sedie dove far sedere i concorrenti scelti, e fino all’ultima esibizione potrà effettuare dei cambi, i temutissimi “switch”, con cui potranno decidere se dare il posto a un altro concorrente.

Una fase che diventa carichissima di tensione anche per gli artisti che, oltre a riuscire a ottenere una sedia, dovranno sperare di poterla mantenere fino all’ultimo minuto. Ricordiamo che come per le Audition anche i Bootcamp sono registrati e quindi il pubblico vedrà Fedez che invece è attualmente ricoverato all'ospedale Fatebenefratelli di Milano.

La Novità

In apertura di Bootcamp ci sarà una novità essenziale, che anticiperà di fatto l’inizio delle strategie dei giudici.

I giudici rivedranno i volti dei 48 concorrenti passati alle selezioni delle Audition suddivisi in 4 gruppi da 12 con un meccanismo che prevede per ognuno di loro la possibilità di selezionare 3 concorrenti alla volta da ognuno dei 4 gruppi; sarà la sorte a stabilire chi sarà il primo giudice ad effettuare la propria scelta, una scelta dettata completamente dal caso e che passerà dalle mani di Francesca Michielin, guida dello show Sky Original prodotto da Fremantle, decisiva nello sviluppo di questo meccanismo.

Dopodiché - sempre nell’episodio di questa sera, giovedì 5 ottobre alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go - si accenderanno i microfoni e gli aspiranti protagonisti di #XF2023 torneranno a cantare nei primi due Bootcamp di quest’anno: i primi due giudici a riascoltare i 12 concorrenti scelti saranno Fedez e Dargen D’Amico, mentre per Ambra e per Morgan la scelta è rinviata a giovedì 12 ottobre, nel secondo episodio dei Bootcamp.

I tre giudici non coinvolti nella scelta assisteranno dal vivo e commenteranno, talvolta dando dei piccoli consigli al diretto interessato, l'operato dal giudice attivo al tavolo. Francesca Michielin, dal backstage, incontrerà come al solito gli artisti prima e dopo l’esibizione, toccando con mano la loro carica e le loro ansie e raccogliendo i commenti a caldo.

X Factor 2023 è anche in chiaro su TV8, al tasto 8 del telecomando, tutti i mercoledì in prima serata.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Ottobre 2023, 14:53

