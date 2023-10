X Factor, Anna Castiglia nella bufera per l'inedito: «Sono in bancarotta, colpa degli ebrei». L'ira della comunità ebraica

Anna Castiglia, concorrente di X Factor, è finita nella bufera dopo aver presetnato alle Audition il suo inedito "Ghali". Per Fedez, Dargen D'Amico, Ambra Angiolini e Morgan, la ragazza è un talento e riceve quattro sì, ma per la comunità ebraica si rischia di «avvalorare luoghi comuni di antisemitismo». Ma andiamo con ordine.

Le accuse di Antisemitismo

La canzone che Anna Castiglia ha portato nell'ultima puntata di Audition di X Factor 2023 si chiamata "Ghali", è stata presentata un «inno alle colpe» con cui vuole innescare una riflessione sul fatto che daremmo colpa a qualsiasi cosa pur di non assumerci le nostre responsabilità.

Nel testo si legge "se uccido un uomo è colpa del tg ... se ho capelli grassi è colpa dello smog ... Non ho mai soldi in tasca, li chiedo sempre ai miei, ma sono in bancarotta, tutta colpa degli ebrei", insomma tutta una serie di luoghi comuni e di deresponsabilizzazione da parte della società che però sembrerebbe aver fatto storcere il naso alla comunità ebraica.

«Ascoltandola si rimane male - ha dichiarato all'Adnkronos Vittorio Pavoncello, Presidente della Federazione Italiana Maccabi (Federazione che raccoglie ed organizza le attività sportive e culturali nelle comunità ebraiche) - però poi ascoltando meglio il testo ci siamo resi conto che la cantautrice se la prendeva con tutta una serie di luoghi comuni, mettendoli alla berlina. Il testo contiene anche della genialità, personalmente però, credo che chi la ascolta superficialmente potrebbe pensare che è ancora un pensiero corrente quello che gli ebrei dominano le finanze mondiali. Quella frase estrapolata potrebbe avvalorare luoghi comuni di antisemitismo».

I commenti dei giudici

Anna Castiglia intanto si è portata a casa ben 4 sì e i commenti entusiasti dei giudici. Fedez ha detto di lei: «L'ho trovato molto interessante soprattutto metricamente, secondo me ci sono trapper, rapper che non riescono a tenere quel tipo di velocità che hai mantenuto. Reputo l'ironia il privé dell'intelligenza».

Per Dargen D'Amico «un ottimo testo, si sentono forti le tue influenze. L'attacco del ritornello è proprio Gaber. Io magari cercherei di scostarmi per diventare ancora più tagliente in quello che fai. E ti auguro che Ghali faccia un pezzo dal titolo Anna Castiglia». Ambra invece la vorrebbe nella sua squadra.

Testo della canzone: GHALI



È colpa del passato,

che tiene incatenato,

il senso del giudizio,

della criticità,

se mi trova d'accordo

con tutto ciò che senti

e non riesco a fare dei ragionamenti.



È colpa degli Egizi

che hanno deglutito

la chiave del lavoro,

dell'organizzazione

e con la digestione

i succhi, l'erosione,

l'unica porta è la disoccupazione.



Se invece uccido un uomo

o pratico uno scempio

la colpa è del tg

che da il cattivo esempio,

infatti non lo guardo

per evitare il peggio

sapere solo il giusto

necessario è più saggio.



Sono una vittima eclettica

e non escludo la politica

e la musica

assoggettata dai terrori della fisica

vivo passivamente la mia attività.



E mi lamento tutto il giorno col telefono,

scrivo le lagne sul diario,

quello pubblico,

solo così accumulerò il giusto arsenico

per innaffiare questa mia calamità.



È colpa dei ministri se mangio le minestre

ma quelle della lidl,

da scaldare al microscopio

perchè le nostre tasse

le danno a delle tette

le stesse che ci rubano il marito

anche se frocio.



Se poi ho i capelli grassi

la colpa dello smog,

la frutta ha i pesticidi,

vado avanti con gli hot-dog.



Non ho mai soldi in tasca,

li chiedo sempre ai miei,

ma sono in bancarotta,

tutta colpa degli ebrei.



Sono una vittima eclettica

e non escludo la politica

e la musica

assoggettata dai terrori della fisica

vivo passivamente la mia attività.



E mi lamento tutto il giorno col telefono,

scrivo le lagne sul diario,

quello pubblico,

solo così accumulerò il giusto arsenico

per innaffiare questa mia calamità.



E i poveri cantautori

si vendono nell'app

ma fanno pochi ascolti

per colpa della trap

per questo ho fatto cambiamenti radicali,

adesso il mio modello è Ghali.



Yah, se non ti amo più è colpa dei tuoi

mi chiedono sempre "che fai?".

Dico che è colpa di Freud

se sogni un amore che non darò mai.



Vasco ritiene che è colpa di Alfredo se la sua tipa è rientrata con il necro

Mi figlia è afflitta dall'anoressia

ma di sicuro non è colpa mia.

L'inquinamento è colpa del meteo.

È troppo forte, non sento,

io non mi pento del mio atteggiamento,

è colpa del ciclo.

Lo ammetto

non ho una vita sociale

ho preso il corona

è virale.

Se ottengo qualcosa è merito mio,

Se la perdo è colpa di Dio.



- Nah, ra ra ra rah -



Sono una vittima eclettica

e non escludo la politica

e la musica

assoggettata dai terrori della fisica

vivo passivamente la mia attività.



E mi lamento tutto il giorno col telefono,

scrivo le lagne sul diario,

quello pubblico,

solo così accumulerò il giusto arsenico

per innaffiare

questa

per innaffiare

questa

per innaffiare

questa mia calamità.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Ottobre 2023, 20:17

