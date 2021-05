Franco Battiato, il flash-mob per il Maestro oggi alle 19: come partecipare

Un flash-mob senza confini per ricordare Franco Battiato rendendogli omaggio con la sua musica, ognuno con quella che più gli ha letto nell'anima. «Oggi alle 19 in punto spalanchiamo le finestre delle nostre case, degli uffici, dei negozi. Accendiamo gli stereo, alziamo il volume dei telefonini, mettiamo al massimo gli amplificatori e facciamo suonare contemporaneamente la musica del Maestro Franco Battiato. Facciamo viaggiare in cielo le sue note, le sue parole. Per un saluto collettivo, lasciamo suonare i palazzi, le strade, le piazze, i monumenti. Da ovunque #vogliovedertiancoradanzare». È la proposta dell'Arci di Catania per ricordare l'artista nel giorno della sua scomparsa.

