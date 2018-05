Eurovision 2018, furia San Marino contro la Rai: «Stiamo pensando di denunciare»

Eurovision 2017, Gabbani è solo sesto. Vince il portoghese Salvador Sobral​

Eurovision 2018: Vince Israele con Netta. Ermal Meta e Fabrizio Moro al quinto posto

Eurovision Song Contest 2018, invasione di palco durante l'esibizione del Regno Unito - VIDEO

Ricordiamoci le basi di ogni anno: 1) non sapere dove si trovano i paesi dei concorrenti in gara 2) chiedersi perché partecipa l'Australia 3) insultare San Marino infame.#Eurovision #ESC2018 — 🐒 yleniah 🐒 (@yleniaindenial) 8 maggio 2018

SAN MARINO VI ABBIAMO VISTO TRA I TRADITORI CHE HANNO VOTATO PORTOGALLO #ESCita #Eurovision — Aurora (@thepinkdinasty) 8 maggio 2018

BRAVA ALBANIA TU SI CHE SEI AMICA NOSTRA, FACCIAMO CAMBIO CON QUEL CESSO DI SAN MARINO #ESCita #ESC2018 #Eurovision — Sailor Snickers ☾ (@Blackym3w) 12 maggio 2018

L’unica certezza che ho nella vita è la pagina Wikipedia di San Marino boicottata il giorno dopo la finale dell’ #eurovision.

Questa è l’Italia che mi piace. #escita — 𝒂𝒏𝒅🥀 (@portamjviia) 13 maggio 2018

Ci sono certe cose che gli italiani non riescono a perdonare:



1) la non qualifica ai Mondiali di Russia 2018



2) la non vittoria di Gabbani all' Eurovision 2017



3) il tradimento di San Marino datato il 13 maggio 2017. #Eurovision #ESCita — Drama Queen saw Infinity War 👑❤🇮🇹 (@aloserlikeme__) 8 maggio 2018

Le schermaglie traper via dell', nate dopo l'edizione dell'anno scorso, tornano ad alimentare forti polemiche. Questa volta è la Repubblica del Titano a lanciare pesanti accuse verso l'Italia e in particolare verso la Rai, che ha trasmesso le fasi finali del Festival europeo della canzone. Nel mirino di, capo delegazione di San Marino, ci sono infatti, i due conduttori che suhanno raccontato la semifinale dell'Eurofestival, che ha visto l'eliminazione del duo sammarinese composto daDurante la diretta, infatti, è stato dato spazio ai tweet di tanti utenti italiani che, con goliardia e un pizzico di veleno, hanno commentato in modo negativo la performance delle rappresentanti di San Marino. Secondo Capicchioni, si tratterebbe di un gesto scorretto, che può aver influenzato la votazione finale, e dettato da una sete di vendetta in seguito al sesto posto di, in gara l'anno scorso.«Ricopro questo ruolo da dieci anni e non mi è mai capitato niente di simile, sono state riportatecome 'infami', rivolte ad un paese vicino ed amico dell'Italia. Stiamo pensando di denunciare l'accaduto all', il fatto è gravissimo» - ha spiegato il delegato sammarinese - «Chi fa servizio pubblico dovrebbe smentire certe: Gabbani sarebbe arrivato sesto anche se San Marino avesse assegnato dodici punti. Le giurie dei singoli paesi, comunque, sono sovrane e indipendenti, giudicano solo sulla base della propria coscienze».