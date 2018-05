Eurovision 2018, brividi per l'esibizione di Ermal Meta e Fabrizio Moro, ultimi in gara

Sabato 12 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

In diretta dall’in Portogallo, va in onda su Rai 1, al posto di, la finale dell’Giunta alla 63° edizione, partecipano alla kermesse canora 26 paesi, l'Italia è rappresentata dacon il brano "Non mi avete fatto niente".I vincitori dell'ultimo festival di Sanremo sono stati gli ultimi a salire sul palco, la loro è stata una performance intensa, con i testi del loro brano in sovraimpressione e in tutte le lingue del mondo.Questo il meccanismo di voto: ogni paese assegna un punteggio a ogni canzone, eccetto quella del proprio paese. IL televoto vale al 50%, l'altro 50% viene assegnato da una giuria di esperti. Le giurie hanno già votato in questi giorni, ma i risultati verranno svelati solamente questa sera durante la finale e poi sommati a quelli del televoto. Da casa si può votare in tre modi: attraverso l’app ufficiale dell’Eurovision Song Contest, inviando un sms con il codice della canzone al 4754750, oppure chiamando il 894222 da rete fissa.