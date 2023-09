Emma Marrone ricorda il papà Rosario nell'anniversario della sua morte: «Questa casa mezza vuota ha il tuo odore»

di Redazione web

Emma Marrone sta affrontando un giorno molto particolare perché proprio oggi ricorre l'anniversario della morte del papà Rosario Marrone. Il musicista aveva scoperto di avere la leucemia nell'ottobre del 2021, dopo una serie di controlli. La lotta è andata avanti quasi un anno, fin quando il "vecchio lupo", come era solito chiamarlo Emma, è morto circondato dall'amore della sua famiglia che gli è rimasto accanto tutto il tempo.

Andiamo a leggere la poesia che Emma Marrone ha condiviso con i suoi fan per ricordarlo.

Emma Marrone e il ricordo di papà Rosario

Emma Marrone ha voluto ricordare il papà con un post molto intenso e una dedica che ha commosso i fan.

«In questa voce che si spezza in una punta di amarezza In questa vita che non ti concede neanche un attimo di tenerezza, ma tu sei nelle mie parole, nel silenzio del dolore In questa casa mezza vuota che però ha sempre il tuo odore. Rosario Marrone, nel giorno dell'anniversario della sua morte.

Il supporto degli amici vip

Dopo la pubblicazione del post, in molti sono accorsi a mandare un messaggio di supporto a Emma Marrone. Spesso anche un solo cuore, ma i personaggi famosi hanno voluto dimostrare vicinanza alla cantante. Tra questi ci sono Elodie, Tony Effe, Anna Tatangelo e, a sorpresa, anche Stefano De Martino.

Il rapporto tra i due ex è migliorato motlo negli ultimi anni, Emma e Stefano sono tornati ad essere amici. «Gli voglio bene e gli auguro il meglio», aveva detto la cantante.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Settembre 2023, 13:09

