Elio Cipri, morto il papà della cantante Syria: grave lutto nel mondo della discografia

Addio a Elio Cipressi, detto Cipri. E' scomparso uno dei grandi discografici della musica italiana, nonchè padre della cantante Syria e del promoter Giorgio. A darne l'annuncio è proprio la figlia Cecilia con un post pubblicato su Instagram: «Non è stato per niente facile dirti addio» scrive Syria su Instagram dedicando un post al padre. «Ma ho fatto in tempo a coccolarti come speravo in questi giorni e siamo riusciti a dirci qualcosa. Grazie di tutto papone mio, ascolto e riascolto i messaggi vocali sulla nostra chat, la tua voce sempre rassicurante, anche quando discutevamo per le stupidaggini!!».

Nel lungo post strappalacrime, Syria rivolge un affettuoso pensiero al padre: «Quanti ricordi, quante sfumature vissute insieme… Come farò senza di te e le nostre telefonate la mattina!? Come faro’ senza di te punto! Mi mancherai sempre per sempre tutti i giorni. Ti amo. Riposa in pace anima bella❤

quanto amore sta arrivando da ogni parte, quanto ti hanno voluto bene, quanto amore hai seminato sei unico papà!!

Cecilia ».

Chi è Elio Cipressi

Elio Cipressi, questo il suo vero nome, è stata una delle figure di riferimento della discografia italiana. Ha iniziato la sua carriera come cantante negli anni ’60 ottenendo un buon riscontro culminato con il secondo posto a Un Disco per l’Estate, si è poi dedicato alla comunicazione curando l’ufficio stampa di diversi eventi e artisti. Non si può tralasciare la sua esperienza di talent scout. Cipri è stato tra i precursori del lavoro di promoter radiofonico. Infatti è stato tra i primi ad occuparsi di “portare i dischi in radio” (quando ancora non esistevano le cartoline digitali…) e grazie a lui le emittenti radiofoniche hanno suonato i brani di Claudio Villa, Alberto Rabagliati e Quartetto Cetra.

I premi

Durante il Festival di Sanremo 2017 ha ottenuto il Premio Dietro le Quinte durante il Galà della Regione Liguria e in quell’occasione ha anche voluto parlare di uno dei successi che sicuramente più lo rendono orgoglioso; quello di padre. Elio Cipri è infatti il papà di Syria, artista che all’Ariston ha trionfato tra i giovani nel 1996 e che da allora ha costruito un percorso musicale all’insegna della sperimentazione unico in Italia. Nel corso degli anni non si è mai fermato adattandosi al mercato che cambiava e seguendo artisti nuovi ma anche quelli a lui più cari tra cui Mariella Nava.

